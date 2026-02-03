La storia di Laura disabile discriminata sul lavoro

La storia di Laura, una donna disabile che ha subito discriminazioni sul lavoro, torna a far parlare di sé in vista dell’8 marzo. La consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, ha deciso di condividere la sua vicenda per mettere in luce le difficoltà che ancora devono essere affrontate. Laura ha raccontato di aver incontrato ostacoli e pregiudizi nel suo percorso lavorativo, nonostante le sue competenze e la volontà di fare. La sua esperienza evidenzia come, troppo spesso, le persone con disabilità si trovino a dover lottare contro stereotipi

A rendere pubblica la vicenda, in vista del prossimo 8 marzo, la consigliera di parità della Provincia di Rimini Adriana Ventura In vista del prossimo 8 marzo, la consigliera di parità della Provincia di Rimini Adriana Ventura ha voluto rendere nota la storia di Laura, una disabile discriminata sul lavoro. “Le discriminazioni nei luoghi di lavoro sono spesso ricorrenti - ricorda la consigliera - la disparità di trattamento si può configurare per i diversi fattori di discriminazione (sesso, razza, religione, disabilità, orientamento sessuale, orientamento politico ecc..). La fattispecie di “discriminazione fondata sulla disabilità” comprende qualsivoglia disposizione, esclusione o restrizione, che venga attuata nel luogo di lavoro e che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare, ai danni di una persona disabile o affetta da patologia duratura, il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

