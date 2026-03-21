Un’indagine condotta da Nielsen rivela che solo un automobilista su cinque conosce il massimale della propria assicurazione RC Auto. Prima Assicurazioni, la compagnia di tecnologia nel settore assicurativo, si impegna a promuovere la trasparenza e a favorire una maggiore consapevolezza tra gli automobilisti. I dati evidenziano una scarsa conoscenza delle coperture assicurative tra i guidatori italiani.

L’indagine Nielsen evidenzia un deficit di consapevolezza: la tech company punta sulla trasparenza per trasformare il settore. Prima Assicurazioni si conferma protagonista del cambiamento nel settore assicurativo italiano, promuovendo non solo l’innovazione tecnologica, ma anche una maggiore trasparenza contrattuale. Una nuova indagine Nielsen commissionata dalla tech company rivela infatti un dato critico: solo il 19,8% degli automobilisti conosce con precisione il massimale della propria polizza, ovvero l’importo massimo erogabile in caso di sinistro. I numeri del mercato: l’analisi di Nielsen per Prima Assicurazioni. La ricerca offre una fotografia chiara delle abitudini degli automobilisti italiani, evidenziando come la percezione generica di “essere coperti” prevalga spesso sulla reale comprensione delle condizioni contrattuali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Prima Assicurazioni: solo un automobilista su cinque conosce il massimale della propria RC Auto

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