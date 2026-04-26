Assegnata menzione speciale alla startup cesenate Develop-Players

La startup cesenate Develop-Players ha ricevuto una menzione speciale durante la finale nazionale della IX edizione del Premio Cambiamenti. La premiazione ha riconosciuto l’impatto sociale del progetto sviluppato dall’azienda, inserendola tra le micro e piccole imprese che si sono distinte per innovazione e creatività. La manifestazione mira a valorizzare iniziative di questo tipo, premiando le realtà che hanno contribuito a migliorare aspetti sociali attraverso le proprie attività.

Nuovi riconoscimenti per la startup cesenate Develop-Players, che si è aggiudicata una menzione speciale per l’impatto sociale del suo progetto nella finale nazionale della IX edizione del Premio Cambiamenti, che valorizza innovazione, creatività e impatto sociale delle micro e piccole imprese. La premiazione si è svolta a Roma, nella splendida cornice dell’Acquario Romano, all’evento ’Nuove rotte. Mappe, traiettorie e strategie per le imprese di oggi’. La menzione speciale “social impact” è assegnata da Cna e Komen Italia. "Come Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena siamo orgogliosi – commenta Lucia Salaroli, presidente Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assegnata menzione speciale alla startup cesenate Develop-Players Notizie correlate Cna, menzione speciale 'social impact' per la startup alla finale nazionale del Premio CambiamentiContinuano i riconoscimenti per la startup cesenate Develop-Players, che si è aggiudicata una menzione speciale per l’impatto sociale del suo... Leggi anche: Crotone, menzione speciale a Elettra Cammariere e alla A.S.D. società ginnastica Magna Grecia Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Assegnata menzione speciale alla startup cesenate Develop-Players; Develop-Players: menzione speciale alla finale nazionale del Premio Cambiamenti CNA. Assegnata menzione speciale alla startup cesenate Develop-PlayersNuovi riconoscimenti per la startup cesenate Develop-Players, che si è aggiudicata una menzione speciale per l’impatto sociale del suo ... ilrestodelcarlino.it