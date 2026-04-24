Cna menzione speciale ' social impact' per la startup alla finale nazionale del Premio Cambiamenti

Continuano i riconoscimenti per la startup cesenate Develop-Players, che si è aggiudicata una menzione speciale per l’impatto sociale del suo progetto nella finale nazionale della IX edizione del Premio Cambiamenti, che valorizza innovazione, creatività e impatto sociale delle micro e piccole.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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