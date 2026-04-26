Assalto nella notte | lo accerchiano in tre per rapinarlo poi scappano con le chiavi dell' auto

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, in via Emilio Salgari, un giovane è stato avvicinato e minacciato da tre persone. Dopo averlo accerchiato, i tre sono fuggiti portando via le chiavi della sua auto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’aggressione.

Notte movimentata tra il 25 e il 26 aprile in città, dove un giovane è stato avvicinato e minacciato da tre ragazzi mentre si trovava in via Emilio Salgari. L'episodio ha fatto scattare l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112, portando sul posto i Carabinieri della Sezione Radiomobile.Secondo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate In tre lo accerchiano e lo accoltellano in testa e sull'addome: la brutale violenza nella notte a MilanoIn tre lo accerchiano all'altezza di via Salasco, in zona Università Bocconi a Milano. Leggi anche: Lo accerchiano, gli rompono il naso e scappano: fermati poco dopo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Assalto con esplosivo nella notte, portato via sportello bancomat a Melilli; Boato assordante nella notte, commando fa saltare lo sportello Unicredit a Casalpusterlengo; Assalto al bancomat della Unicredit: esplosione e boato nella notte; Assalto a un bancomat nella notte, doppia esplosione a Casalpusterlengo. Narni, assalto al bancomat in via Tuderte: banditi in fugaColpo nella notte tra il 24 e il 25 aprile ai danni della filiale BPer di via Tuderte, a Narni Scalo. Un gruppo di malviventi ha assaltato lo sportello automatico dell’istituto bancario, facendolo esp ... umbria24.it Marigliano, tre esplosioni nella notte: assalto alla BDN in 4 minutiMARIGLIANO — Sono le 3:04 quando un’auto si ferma davanti alal BDN Banca di corso Umberto I, proprio di fronte al bar Just a Moment. A bordo, secondo le prime ricostruzioni, tre malviventi. Scendono r ... marigliano.net RTL 102.5. . Le parole del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella conferenza stampa a margine dell'assalto armato avvenuto nel corso della cena di gala con i corrispondenti dei Media. - facebook.com facebook La Comunità ebraica di Milano contro l'Anpi dopo l'assalto alla Brigata: «Incita all'antisemitismo». Le accuse alla Questura: «Del tutto inadeguata» x.com