Lo accerchiano gli rompono il naso e scappano | fermati poco dopo

La polizia ha arrestato un gruppo di ragazzi che aveva appena aggredito un giovane in Viale Italia. Gli aggressori lo hanno picchiato, rompendogli il naso, e sono scappati via. La vittima ha chiamato i soccorsi, e poco dopo gli agenti sono riusciti a fermare alcuni di loro. Si tratta degli stessi ragazzi coinvolti in un episodio simile avvenuto lo scorso 19 dicembre, quando avevano usato un taser contro un altro giovane.

I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica nella zona di via Diaz. I giovani aggrediti sarebbero tre, ma solo uno ha riportato gravi traumi. Oltre una ventina di persone nel gruppo degli aggressori, materialmente la violenza è stata messa in atto da cinque, sei persone “Sono sempre gli stessi, quelli dell'aggressione avvenuta lo scorso venerdì 19 dicembre in cui avevano usato un taser contro un altro ragazzo”. Le testimonianze questa volta si riferiscono a un grave episodio andato in scena nella notte tra sabato e domenica, nella zona tra via Diaz e via Cadorna. “Hanno sempre coltelli, cacciaviti, spray al peperoncino” racconta una ragazza vicina ai tre giovani coinvolti nell'aggressione.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Nella notte, alcuni individui hanno danneggiato una finestra di una scuola, lasciando un segno di vandalismo e insicurezza.

Sei giovani tra i 14 e i 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Chiavenna, in provincia di Sondrio, con l’accusa di aver commesso quattro rapine ai danni di un adolescente nei bagni della stazione.

