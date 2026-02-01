In tre lo accerchiano e lo accoltellano in testa e sull' addome | la brutale violenza nella notte a Milano

Nella notte a Milano, un uomo è stato aggredito e ferito gravemente da tre persone. Lo hanno circondato vicino a via Salasco, in zona Università Bocconi, e hanno estratto almeno un coltello. Poi l’hanno colpito alla testa e sull’addome, lasciandolo sanguinante a terra. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e trovare i responsabili.

In tre lo accerchiano all'altezza di via Salasco, in zona Università Bocconi a Milano. Tirano fuori almeno un coltello. E lo colpiscono con la lama sulla testa sull'addome. Una violenza inaudita, che finisce quando il ragazzo si accascia al suolo. Sono circa le 3 e mezza di domenica notte. Quello a terra è un ventitreenne italiano. Lo soccorre, pochi minuti dopo, un equipaggio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivato con l'ambulanza. Il giovane è stato accoltellato in testa e sull'addome. Il personale sanitario lo trasporta di corsa al Policlinico, in codice rosso.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Accoltellamento

