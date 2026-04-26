Assago e Basiglio | trovato il gas tra i giovani scoppia il caos

Nelle città di Assago e Basiglio è stato rinvenuto un cilindro di protossido d'azoto tra alcuni giovani. La presenza del gas ha portato a comportamenti vandalici e disordini, coinvolgendo via Matteotti e il parco Padre Pio. La scoperta ha generato preoccupazione tra residenti e autorità, che stanno monitorando la situazione e intervenendo per contenere eventuali rischi. Nessuna persona è rimasta ferita durante gli incidenti.

? Cosa sapere A Assago e Basiglio trovato un cilindro di protossido d'azoto tra i giovani.. L'abuso del gas legale causa vandalismo e disordine tra via Matteotti e parco Padre Pio.. Marco La Rosa ha consegnato un cilindro metallico alle autorità dopo aver ricevuto segnalazioni su movimenti sospetti tra via Matteotti e il parco Padre Pio, evidenziando il crescente pericolo legato all’uso del protossido d’azoto tra i giovanissimi nelle zone di Assago e Basiglio. Il clima che si respira tra le strade che collegano i due comuni è cambiato negli ultimi tempi. Quello che dovrebbe essere un tranquillo passaggio tra botteghe e parchi cittadini si è trasformato, in alcune serate, in un teatro di disordine e schiamazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assago e Basiglio: trovato il gas tra i giovani, scoppia il caos Notizie correlate Bologna impone il limite a 30: scoppia il caos tra sicurezza e multeLunedì 20 aprile, la mobilità urbana di Bologna ha subito una trasformazione radicale con il ritorno dei limiti di velocità a 30 chilometri orari su... Casa contesa a Venezia: tensioni tra proprietari e inquilini, scoppia il caosABBONATI A DAYITALIANEWS Una disputa che degenera A Cavarzere, comune in provincia di Venezia, si è acceso un duro scontro tra i proprietari di un...