Casa contesa a Venezia | tensioni tra proprietari e inquilini scoppia il caos

A Cavarzere, in provincia di Venezia, si è verificato un acceso scontro tra i proprietari di un immobile e gli inquilini che occupano l’appartamento. La disputa riguarda un titolo di proprietà contestato, ma gli inquilini insistono a rimanere nell’immobile. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra le parti, con i proprietari che chiedono di poter accedere all’immobile e gli inquilini che rifiutano di lasciare l’edificio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una disputa che degenera. A Cavarzere, comune in provincia di Venezia, si è acceso un duro scontro tra i proprietari di un immobile e gli inquilini che continuano ad abitarlo nonostante il titolo sia contestato. Negli ultimi giorni la situazione è degenerata, con interventi ripetuti dei carabinieri per evitare che le tensioni sfociassero in episodi più gravi. Un caso che riporta al centro una problematica sempre più diffusa. Quando non si può parlare di occupazione abusiva. Nonostante il conflitto, non si tratta tecnicamente di occupazione abusiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, il reato scatta solo quando un immobile viene occupato senza alcun titolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Casa contesa a Venezia: tensioni tra proprietari e inquilini, scoppia il caos A Venezia nasce un'Agenzia per la casa comunale: «Aiuto a inquilini e proprietari»Sta per arrivare a Venezia una nuova “Agenzia dell'Abitare”, un progetto del comune per tentare, con mezzi nuovi e sperimentali, di incidere sulla... Il contratto non è più valido, gli inquilini non liberano la casa: scoppia il caosOra i carabinieri devono andare e venire per assicurare la pace in una casa di Cavarzere. Si parla di: Il contratto non è più valido, gli inquilini non liberano la casa: scoppia il caos; Le serie TV di aprile 2026: tutte le nuove uscite con date, trama e cast. Eredità contesa, la 'guerra legale' tra nobili: in ballo i mobili della casa e il pupparino di famiglia ormeggiato in canaleVENEZIA - I mobili della casa di Dorsoduro, tutta una serie di altri beni, anche il pupparino di famiglia. La guerra legale tra il conte Andrea Czarnocki Lucheschi e la madre Maria Elisabetta continua ... ilgazzettino.it