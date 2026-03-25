La passerella della vergogna del San Giovanni di Dio | ferma da anni costa anche una battaglia legale all’Asp
La passerella dell'ospedale San Giovanni di Dio è ferma da diversi anni e ha causato una disputa legale tra l'azienda sanitaria e le autorità competenti. La struttura doveva collegare l’ingresso principale alla hall, ma ora si trova nella zona del pronto soccorso, rendendo difficile l’accesso. La situazione ha portato a un contenzioso legale che coinvolge l’ente gestore e altri soggetti interessati.
Il nastro trasportatore che doveva facilitare l'ingresso in ospedale, rimasto inutilizzabile da tempo, è finito al centro di un contenzioso da oltre 22 mila euro. Il caso è davanti alla Corte d’Appello Stava per raggiungere lo slargo che immette alla hall dell'ospedale San Giovanni di Dio. È finita invece nella parte retrostante della struttura sanitaria, ossia al pronto soccorso. È rimasta ferita cadendo dove finisce la non funzionante passerella mobile e riprende la pavimentazione normale. Pavimentazione che in quel punto risultava rialzata rispetto al nastro trasportatore. Una caduta improvvisa e violenta. Era il pomeriggio di giugno del 2019. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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