Battaglia legale per l’eredità di Karl Lagerfeld | dopo 7 anni i parenti reclamano il patrimonio

Dopo sette anni dalla morte di Karl Lagerfeld, la battaglia legale per l’eredità si riaccende. I parenti dello stilista tedesco hanno presentato nuove richieste per il patrimonio, che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Nel frattempo, resta in ballo anche la questione del lascito del suo gatto Choupette, che continua a suscitare interesse e curiosità.

A sette anni dalla morte di Karl Lagerfeld, il patrimonio da 200 milioni di euro del celebre stilista tedesco torna al centro delle cronache, tra contestazioni legali e curiosità sul lascito del suo gatto Choupette. Il testamento del designer, finalizzato nell’aprile 2016, è stato recentemente messo in discussione, aprendo la porta a potenziali eredi familiari che erano stati esclusi in origine. L’eredità lasciata al “vero familiare”. Secondo le volontà di Lagerfeld, la maggior parte della sua ricchezza è stata destinata a quella che lui considerava la sua “famiglia reale”, l’assistente di lunga data Sébastien Jondeau, il figlioccio Hudson Kroenig, appena undicenne al momento della morte del designer, e i modelli Brad Kroenig e Baptiste Giabiconi e la sua adorata gatta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

