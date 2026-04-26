Nella serata di sabato 25 aprile, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato come il programma condotto da Maria De Filippi abbia registrato un numero di spettatori superiore rispetto all'ultima puntata di Canzonissima. La differenza tra i due programmi ha attirato l'attenzione, confermando la preferenza del pubblico verso il format di De Filippi. I numeri ufficiali sono stati pubblicati da fonti di settore e sono stati ripresi da vari mezzi di informazione.

I dati degli ascolti tv di ieri sera, 25 aprile, hanno premiato ancora una volta il programma Amici di Maria De Filippi a discapito dell'ultima puntata di Canzonissima E’ testa a testa tra Amici e Canzonissimafin dalla prima puntata. Il confronto però non è retto dal programma condotto da Milly Carlucci che anche in occasione dellafinalissimaè stato battuto per ascolti dal reality di Maria De Filippi. E anche in access Rai e Mediaset se la battono: traLa Ruota della Fortuna e Affari Tuoi c’è uno spareggiocon lievissimo vantaggio di De Martino su Scotti. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti TV, Sabato 25 aprile: Amici batte anche l’ultima puntata di Canzonissima

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