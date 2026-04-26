Nella serata di sabato 25 aprile 2026, su Rai1 la finale di Canzonissima ha raccolto 2.155.000 spettatori, con una percentuale dell’18,3%. Contestualmente, su Canale 5, la trasmissione Amici ha ottenuto un pubblico di 2.881.000 persone, pari al 21,8%, mantenendosi davanti in termini di ascolti. I dati si riferiscono alle audience registrate durante la serata televisiva.

Nella serata di ieri, sabato 25 aprile 2026, su Rai1 la finale di Canzonissima intrattiene 2.155.000 spettatori pari al 18.3% dalle 21:21 alle 1:25. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 2.881.000 spettatori con uno share del 21.8% dalle 21:23 alle 00:36. Su Rai2 The Rookie è la scelta di 551.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Kung Fu Panda raduna 672.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Berlinguer – La grande ambizione raggiunge 691.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Don Camillo monsignore ma non troppo totalizza 1.005.000 spettatori (7.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.333.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 665.000 spettatori con il 5% nella seconda parte chiamata In Altre Parole.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 25 Aprile 2026. Canzonissima chiude al 18.3% (2.155), Amici resta davanti (2.881 – 21.8%)

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