Nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026, su Rai1 Canzonissima intrattiene 2.283.000 spettatori pari al 17.9% dalle 21:22 alle 1:06. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.009.000 spettatori con uno share del 22.4% dalle 21:23 alle 00:42. Su Rai2 The Rookie è la scelta di 613.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo raduna 748.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il capo perfetto raggiunge 546.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza 1.002.000 spettatori (6.5%). Su La7 In Altre Parole conquista 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 670.000 spettatori con il 4.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 18 Aprile 2026. Amici vince col 22.4%, Canzonissima al 17.9%

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