Ascolti tv sabato 18 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 2 Mine vaganti. Su Rai 3 Il capo perfetto. Su Rete 4 Don Camillo e l’onorevole Peppone. Su Canale 5 Amici, il serale. Su Italia 1 Minions 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 18 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vaganti

Notizie correlate

Ascolti tv sabato 4 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5Ascolti tv sabato 4 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4...

Ascolti tv sabato 11 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5Ascolti tv sabato 11 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Sabato 18 Aprile, in prima serata; Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quinta puntata; Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole; Padellaro, Jebreal, Orsini e Mieli ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 18 aprile. Con Travaglio e Scanzi.

Ascolti tv 18 aprile, chi ha vinto la sfida tra Amici e Canzonissima nella quarta puntataRai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di sabato 18 aprile ha mescolato divertimento, sport e serie ... msn.com

Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.413.000 13,67%-1.517.000 17,70% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com

Claudio Bisio insuperabile. Uno Sbirro in Appennino vince ancora negli ascolti tv con il 19% di share, confermandosi con 3,2 milioni di telespettatori. Anche se in calo, la serie tv di Rai 1 continua a essere il programma più visto del giovedì sera. Un poliziesc facebook