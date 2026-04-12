Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima Amici Morgane e In altre parole

Sabato 11 aprile 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole. La gara tra i programmi si è svolta su reti diverse, con risultati che hanno suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Le telespettatrici e i telespettatori hanno scelto quale trasmissione seguire, determinando le performance di ascolto di ciascuno dei quattro show.

La Rai non centra il tris nella giornata di sabato 11 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, registrano un testa a testa tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell’access prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che “pareggiano” in termini di share, mentre nel preserale L’Eredità si conferma davanti a Caduta Libera. In prima serata, invece, è Amici ad avere la meglio su Canzonissima, con In altre parole (La7) a inseguire. Giù dal podio invece Il ritorno di Don Camillo (Rete4), Morgane (Rai2), Accordi & Disaccordi (Nove), Minions (Italia1), 4 Ristoranti (Tv8) e La pelle del mondo (Rai3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri sabato 11 aprile chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Morgane e In altre parole Ascolti tv ieri sabato 21 marzo chi ha vinto tra Canzonissima, Amici e In altre paroleMediaset non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 21 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri sabato 28 marzo chi ha vinto tra Canzonissima, Amici, Cattivissimo Me e In altre paroleLa Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di sabato 28 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.