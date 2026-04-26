Il 25 aprile 2026, la televisione italiana propone due appuntamenti musicali di rilievo. Su Rai 1 viene trasmessa in prima serata la finale di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci. Contestualmente, su Canale 5 va in onda una nuova puntata del serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Entrambi gli eventi coinvolgono programmi molto seguiti e rappresentano due momenti importanti della stagione televisiva.

Il sabato sera del 25 aprile 2026 si tinge di musica in televisione. In prima serata su Rai 1 va infatti in onda la finale di Canzonissima, sotto l’abile guida di Milly Carlucci, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata del serale di Amici 25, certezza di Maria De Filippi. Programmi molto diversi, legati dalla passione per la musica e il talento, ma che richiamano, da una parte, vibrazioni vintage, dall’altro i sogni dei più giovani. Dal punto di vista degli ascolti tv si tratta di un terreno fertile per un’agguerrita gara a colpi di share. Non smette di interessare l’access prime time dei due canali, che vede ancora il derby a testa a testa tra Stefano De Martino, con Affari Tuoi, e Gerry Scotti, con la sua Ruota della Fortuna, dimostra che certi amori – e certi quiz – non finiscono mai.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 25 aprile, la finale di Canzonissima sfida Amici

CHI HA VINTO LA SFIDA DEGLI ASCOLTI DEL SABATO SERA E DELL’ACCESS PRIME TIME #mariadefilippi

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