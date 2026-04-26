Ascolti tv 25 aprile 2026 | Canzonissima Amici Il Serale Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv sabato 25 aprile 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Canzonissima 2026 ” contro “ Amici Il Serale “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 aprile 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Canzonissima 2026 vs Amici Il Serale Auditel ieri sera, 25 aprile 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Canzonissima” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto? Rai 1: Canzonissima 2026, la sesta ed ultima puntata dello show musicale condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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CHI HA VINTO LA SFIDA DEGLI ASCOLTI DEL SABATO SERA E DELL’ACCESS PRIME TIME #mariadefilippi

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