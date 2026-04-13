Italia paese di anziani ma la salute crolla dopo i 58 anni | come affrontare lo tsunami d’argento

Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, l’Italia sta diventando sempre più un paese di anziani, con una quota crescente di persone sopra i 58 anni. Questa tendenza sta portando a un aumento delle criticità legate alla salute degli over 58, che risultano avere maggiori probabilità di affrontare problemi di salute. La rapida crescita della popolazione anziana ha portato alla proposta di rivedere le modalità di gestione e assistenza sanitaria.

Secondo gli ultimi dati dell’ISTAT, stiamo diventando sempre di più un Paese di anziani, tanto che si presenta un vero e proprio “ tsunami d’argento” che implica un cambio di paradigma senza precedenti nella gestione della salute pubblica. Con una popolazione dove gli over 65 rappresentano già il 25,1% del totale, che si prevede raggiungerà il 30% entro il 2030, e una spesa per la non autosufficienza che ha superato la soglia critica dei 30 miliardi di euro annui, il sistema attuale tende a non essere più sostenibile. Come mantenere i servizi? Prova ad offrire soluzioni il nuovo Libro Bianco sulla Cronicità e la Non Autosufficienza, curato...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia paese di anziani, ma la salute crolla dopo i 58 anni: come affrontare lo “tsunami d’argento” In Italia si vive di più, ma la salute crolla dopo i 58 anni: il Libro Bianco del professor Paleari lancia l’allarmeL’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo, ma la durata della vita in buona salute si ferma mediamente a 58 anni. Leggi anche: Italiani campioni di longevità ma a 58 anni iniziano gli acciacchi, lo tsunami