Campobasso-Ascoli | blindato lo stadio per la sfida decisiva

Domenica lo stadio di Campobasso sarà soggetto a misure di sicurezza rafforzate in vista della partita contro l’Ascoli. La Questura ha predisposto controlli e presidii per garantire l’ordine pubblico durante l’evento sportivo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e si svolgerà in un contesto di massima attenzione da parte delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere La Questura di Campobasso dispone misure di sicurezza per la sfida contro l'Ascoli domenica.. Il dispositivo prevede controlli rigorosi e un settore ospiti ampliato all'Axum Molinari Stadium.. La Questura di Campobasso ha dispiegato un piano di sicurezza capillare per la sfida di domenica all’Axum Molinari Stadium, dove il Campobasso ospiterà l’Ascoli nell’ultima partita casalinga della Lega Pro. Le autorità hanno pianificato misure organizzative dettagliate per gestire l’afflusso previsto di diverse migliaia di spettatori, coordinando anche interventi a largo raggio. L’attenzione delle forze dell’ordine è massima, poiché il match presenta profili di rischio legati sia alla numerosa presenza del pubblico locale che alla partecipazione dei tifosi bianconeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso-Ascoli: blindato lo stadio per la sfida decisiva Notizie correlate Ascoli-Vis Pesaro: derby infuocato, 7 vittorie e la sfida decisivaDomani sera, sabato 4 aprile alle ore 20:30, lo stadio Del Duca accoglierà uno scontro decisivo tra Ascoli e Vis Pesaro, una sfida che va oltre il... Picchio, si avvicina la sfida di Campobasso. L’ex: "Questo Ascoli sta scrivendo la storia"Il destino del Picchio, per una buona fetta, dipenderà dall’esito del match che si consumerà domenica a Campobasso. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascoli, testa a Campobasso: tutto in novanta minuti, attesa per l’apertura della prevendita; C, Campobasso – Ascoli, numeri e curiosità. In campo anche per i bomber; Ascoli e Arezzo, la serie B in 90 minuti; Il Campobasso rientra nel cuore delle scelte. Il Presidente lo sostiene. Calcio, Campobasso- Ascoli di domenica al Molinari, pianificate le misure organizzative e di sicurezza. Stadio verso il pienoneCAMPOBASSO – Campobasso Ascoli ultima di campionato di serie C domani all’Axum Molinari stadium, approntato il piano di ordine pubblico A cura del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), in piena sinerg ... molisenetwork.net Campobasso – Ascoli, mister Tomei: Lucidi e concentrati sulla nostra gara. I tifosi? StraordinariLe parole del tecnico bianconero nel pre gara Ci attende una partita durissima hanno dimostrato nel girone di ritorno di fare benissimo ... picenooggi.it -: È pronto il piano di sicurezza per la partita Campobasso-Ascoli, in programma domenica 26 aprile allo stadio Molinari. Sono previsti controlli accurati ai varchi di accesso e viene facebook #SerieC gr.B Ascoli-Guidonia 1-0 Bra-Ternana 1-2 Carpi-Forlì 0-1 Perugia-Campobasso 0-1 Pianese-Juve NG 0-0 Pineto-Arezzo 1-4 Ravenna-Vis Pesaro 1-0 Samb-Pontedera 2-1 Torres-Gubbio 0-0 1 Arezzo 77 2 Ascoli 77 3 Ravenna 73 4 Campo x.com