Campobasso-Ascoli | blindato lo stadio per la sfida decisiva

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica lo stadio di Campobasso sarà soggetto a misure di sicurezza rafforzate in vista della partita contro l’Ascoli. La Questura ha predisposto controlli e presidii per garantire l’ordine pubblico durante l’evento sportivo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre e si svolgerà in un contesto di massima attenzione da parte delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere La Questura di Campobasso dispone misure di sicurezza per la sfida contro l'Ascoli domenica.. Il dispositivo prevede controlli rigorosi e un settore ospiti ampliato all'Axum Molinari Stadium.. La Questura di Campobasso ha dispiegato un piano di sicurezza capillare per la sfida di domenica all’Axum Molinari Stadium, dove il Campobasso ospiterà l’Ascoli nell’ultima partita casalinga della Lega Pro. Le autorità hanno pianificato misure organizzative dettagliate per gestire l’afflusso previsto di diverse migliaia di spettatori, coordinando anche interventi a largo raggio. L’attenzione delle forze dell’ordine è massima, poiché il match presenta profili di rischio legati sia alla numerosa presenza del pubblico locale che alla partecipazione dei tifosi bianconeri.🔗 Leggi su Ameve.eu

campobasso ascoli blindato lo stadio per la sfida decisiva
© Ameve.eu - Campobasso-Ascoli: blindato lo stadio per la sfida decisiva

Notizie correlate

Ascoli-Vis Pesaro: derby infuocato, 7 vittorie e la sfida decisivaDomani sera, sabato 4 aprile alle ore 20:30, lo stadio Del Duca accoglierà uno scontro decisivo tra Ascoli e Vis Pesaro, una sfida che va oltre il...

Picchio, si avvicina la sfida di Campobasso. L’ex: "Questo Ascoli sta scrivendo la storia"Il destino del Picchio, per una buona fetta, dipenderà dall’esito del match che si consumerà domenica a Campobasso.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascoli, testa a Campobasso: tutto in novanta minuti, attesa per l’apertura della prevendita; C, Campobasso – Ascoli, numeri e curiosità. In campo anche per i bomber; Ascoli e Arezzo, la serie B in 90 minuti; Il Campobasso rientra nel cuore delle scelte. Il Presidente lo sostiene.

campobasso ascoli campobasso ascoli blindato loCalcio, Campobasso- Ascoli di domenica al Molinari, pianificate le misure organizzative e di sicurezza. Stadio verso il pienoneCAMPOBASSO –  Campobasso Ascoli ultima di campionato di serie C domani all’Axum Molinari stadium, approntato il piano di ordine pubblico A cura del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), in piena sinerg ... molisenetwork.net

campobasso ascoli campobasso ascoli blindato loCampobasso – Ascoli, mister Tomei: Lucidi e concentrati sulla nostra gara. I tifosi? StraordinariLe parole del tecnico bianconero nel pre gara Ci attende una partita durissima hanno dimostrato nel girone di ritorno di fare benissimo ... picenooggi.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.