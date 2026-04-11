L’Ascoli si trova a 71 punti nel campionato di Serie C, dopo una rimonta che ha portato i bianconeri in testa alla classifica del girone B, insieme all’Arezzo. La squadra ha ancora tre partite da giocare, determinanti per la possibilità di ottenere la promozione diretta in Serie B. La corsa alla vetta si decide nelle ultime giornate, con la squadra pronta a lottare fino alla fine.

Il sogno della promozione diretta dell’Ascoli si gioca nelle ultime tre giornate di campionato, dopo una rimonta storica che ha permesso ai bianconeri di raggiungere i 71 punti, agganciando in testa alla classifica del girone B di Serie C l’Arezzo. La squadra marchigiana, che ha saputo recuperare un distacco di 12 punti grazie a un ciclo di otto successi consecutivi, deve ora affrontare le sfide decisive contro Forlì, Guidonia e Campobasso per tentare il sorpasso definitivo. L’incredibile parabola ascendente dei bianconeri. La stagione dell’Ascoli sta prendendo una piega che nessuno avrebbe potuto prevedere fino a poche settimane fa. Il gruppo di giocatori ha messo in campo una grinta fuori dal comune, riuscendo a colmare un divario che sembrava incolmabile nei confronti dei toscani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, miracolo a 71 punti: l’impresa per la Serie B è realtà

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