Il prossimo fine settimana si giocherà a Campobasso una partita importante per il Picchio, con molte speranze legate al suo esito. L’ex giocatore ha commentato che l’Ascoli sta scrivendo la sua storia, sottolineando l’importanza dell’incontro. La partita di domenica rappresenta un momento cruciale per il destino della squadra, che aspetta di conoscere il risultato che potrebbe influenzare significativamente il suo cammino.

Il destino del Picchio, per una buona fetta, dipenderà dall’esito del match che si consumerà domenica a Campobasso. A commentare l’incandescente finale di stagione che si consumerà è stato il grande ex Domenico ‘Meco’ Agostini. "Se c’è una vera giustizia e se l’universo è davvero in grado di fornire le energie giuste, credo proprio che gli astri dovranno premiare noi – commenta la gloria dell’ Ascoli ai tempi della serie A dell’indimenticato presidentissimo Rozzi negli anni ‘80 delle formazioni allenate da Mazzone, Fabbri, Boskov e Castagner -. Noi nel corso di questo campionato siamo stati sempre costanti, nonostante qualche partita dove magari il risultato non è arrivato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Picchio, si avvicina la sfida di Campobasso. L’ex: "Questo Ascoli sta scrivendo la storia"

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