Arsenal – Sporting CP 0-0 1-0 complessivo | resoconto risultato e gol mentre i Gunners poco entusiasmanti raggiungono le semifinali di Champions League

L'Arsenal ha ottenuto l'accesso alle semifinali di Champions League dopo aver pareggiato 0-0 contro lo Sporting CP all'Emirates Stadium, risultato che ha portato il punteggio complessivo a 1-0 in favore dei Gunners. La partita si è svolta mercoledì sera, con un confronto senza reti che ha permesso alla squadra di casa di qualificarsi nonostante una prestazione che non ha entusiasmato.

2026-04-15 23:06:00 Giorni caldissimi in redazione! L’Arsenal si è assicurato un posto nelle semifinali di Champions League dopo lo 0-0 contro lo Sporting all’Emirates, andando avanti complessivamente per 1-0. La prestazione della squadra di Mikel Arteta non è stata affatto convincente, ma il vantaggio ottenuto all’andata è stato sufficiente per superare il traguardo. Anche se lo Sporting ha mostrato lampi di promesse, alla fine gli è mancato il vantaggio necessario per forzare i tempi supplementari nel nord di Londra. Primo tempo cauto e con poche occasioni nette. Le fasi iniziali danno il tono a quella che sarebbe diventata una serata nervosa.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Arsenal – Sporting CP 0-0 (1-0 complessivo): resoconto, risultato e gol mentre i Gunners poco entusiasmanti raggiungono le semifinali di Champions League Notizie correlate Come guardare Sporting CP vs Arsenal: informazioni in live streaming di Champions LeagueFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Guarda Sporting vs Arsenal oggi mentre i Gunners cercano di ottenere un vantaggio all’andata nei quarti... Pronostico Sporting CP-Arsenal, Gunners nella tana dei Leoni: quanti pericoliSporting CP-Arsenal è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Basta il goal di Havertz all'andata: 0-0 al ritorno, Arsenal in semifinale di Champions League; Champions League, Arsenal-Sporting 0-0: Arteta fatica ma raggiunge l'Atletico in semifinale; Arsenal - Sporting CP 0-0: ai Gunners basta il pareggio; Arsenal-Sporting 0-0, pagelle e tabellino: Gyokeres non la vede mai, Martinelli non si accende, Catamo e Trossard colpiscono il palo. Arsenal - Sporting CP 0-0: ai Gunners basta il pareggioI padroni di casa dominano ma non segnano, centrando il risultato minimo per approdare in semifinale contro l'Atlético Madrid. it.uefa.com Arsenal-Sporting CP 0-0: video e highlightsLa squadra di Arteta tiene lo 0-0 contro lo Sporting all'Emirates e, grazie al successo dell'andata, si qualifica per la semifinale, dove affronterà l'Atletico Madrid. I Gunners non riescono a sfondar ... sport.sky.it Psg-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Arsenal le semifinali di Champions League: chi arriverà in finale - facebook.com facebook Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid. Serata ricca di emozioni e di gol per Bayern-Real Madrid finita 4-3. All'Arsenal è bastato lo 0-0 per estromettere lo Sporting Lisbona. d x.com