Artemia uno spazio dedicato all’artigianato

A Sorisole, la cooperativa sociale “Viola” ha avviato un progetto che combina arte, artigianato e relazioni umane. Si tratta di uno spazio dedicato all’artigianato chiamato Artemia, dove si sviluppano attività artigianali e incontri tra persone. La cooperativa si impegna a creare un punto di riferimento per la comunità locale, offrendo un ambiente di scambio e crescita.

Sorisole. In una piccola realtà può nascere un grande progetto: è il caso della cooperativa sociale “ Viola “, che porta avanti un’iniziativa che unisce arte, artigianato e relazioni umane. L’idea prende vita in Via dei Martiri della Libertà 88, dove si può trovare il negozio e laboratorio “ Artemia “, ovvero uno spazio nato per dar voce agli artisti del territorio e creare occasioni di incontro alla cui base c’è sempre la creatività. Dietro al progetto ci sono tre donne: le sorelle Montrone, Carmela e Beatrice, e Ester Bonfanti. Ogni giorno lavorano sul territorio per far crescere il lavoro di artisti e artigiani e per creare una rete viva di persone che attraverso l’arte possano raccontarsi e farsi conoscere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Ikea, inaugurato uno spazio all’Esp. Sarà dedicato ai progetti d’arredoUn punto Ikea dedicato alla progettazione di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti della casa, per uffici, spazi di lavoro e attività commerciali.

A Montevarchi uno spazio dedicato alla cooperazione nel nome di Lucia VerdiLa Fondazione Giovanni Paolo II inaugurerà martedì 27 alle ore 17 i nuovi uffici della propria unità locale nel Valdarno in via Gorizia n.