Santhià | Rinasce la biblioteca un nuovo spazio dedicato a bambini e ragazzi con aree gioco educative

Santhià riapre la sua biblioteca dopo i lavori di ristrutturazione, perché il Comune ha deciso di creare un ambiente più accogliente per i giovani. Ora, all’interno della Biblioteca civica “Mario Pistono”, i bambini e gli adolescenti trovano aree dedicate ai giochi educativi e allo studio, progettate per stimolare la loro curiosità e il loro apprendimento. La nuova sezione comprende spazi colorati e attrezzature moderne, pensate appositamente per coinvolgere le giovani generazioni.

Santhià: Una Nuova Biblioteca per le Nuove Generazioni. Santhià, nel cuore del Basso Biellese, ha inaugurato un nuovo spazio all'interno della Biblioteca civica "Mario Pistono" dedicato a bambini, ragazzi e adolescenti. L'intervento, completato tra il 27 gennaio e il 4 febbraio 2026, mira a colmare una lacuna nel panorama educativo locale offrendo un ambiente moderno e stimolante per la lettura, l'apprendimento e la socializzazione. Un Investimento nel Futuro della Comunità. La biblioteca di Santhià, da sempre un punto di riferimento culturale per il Basso Biellese, ha ora una sezione completamente rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze specifiche dei giovani lettori. Nuovo spazio per i ragazzi in biblioteca a SanthiàTante idee per permettere ai giovani di avvicinarsi alla cultura.