Un uomo coinvolto in una rapina avvenuta la settimana scorsa in un supermercato di Siena è stato arrestato dopo un’indagine condotta dalle forze dell’ordine. La polizia ha scoperto che alcuni giorni prima dell’evento aveva filmato gli agenti e condiviso il video su TikTok. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto dell’individuo, noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. La rapina ha coinvolto anche un dipendente del negozio, a cui è stato inflitto un infortunio.

Siena, 26 aprile 2026 – L’uomo accusato di rapina aggravata e di aver rotto il naso ad un dipendente della Coop delle Grondaie a Siena, giovedì scorso, è ben conosciuto alle forze dell’ordine. Lo stesso che, dopo la condanna per stalking a 8 mesi nei confronti dell’ex datore di lavoro, da lui ritenuta profondamente ingiusta, si è reso protagonista di diversi eccessi. A partire da quando il 9 gennaio dette in escandescenze gridando e richiamando tutto il personale di palazzo di giustizia per il suo comportamento, senza contare che spuntò anche un coltello dal suo zaino. Per arrivare al più recente episodio del 18 marzo quando venne arrestato per resistenza: avrebbe filmato gli agenti su Tik Tok ma il processo è in corso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrestato dopo la rapina alla Coop: “Giorni prima aveva filmato gli agenti e postato il video su TikTok”

Notizie correlate

Trump, gli Obama ritratti come scimmie in un video postato su TruthÈ polemica per un video pubblicato dall’account Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale si vedono, verso la fine, l’ex...

Rapina una donna e scappa in monopattino, poi aggredisce gli agenti: arrestatoRapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato: sono questi i reati contestati, nella serata di lunedì, ad un...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Dopo la rapina a Ponte di Nona arrestato il rapinatore mascherato (VIDEO); The mask, il bandito con la maschera in silicone tradito dal cambio di volto dopo la rapina (video); Arrestato dopo la rapina alla Coop: Giorni prima aveva filmato gli agenti e postato il video su TikTok; Rapina e palpeggia una donna a Porta Palazzo: arrestato dopo sei mesi a Cuneo.

Arrestato dopo la rapina alla Coop: Giorni prima aveva filmato gli agenti e postato il video su TikTokIl cittadino ghanese di 33 anni è ben conosciuto alle forze dell’ordine per gli eccessi. Nello zaino la merce rubata ed un coltello di 19 centimetri con lama di 7 ... lanazione.it

Dopo la rapina a Ponte di Nona arrestato il rapinatore mascherato (VIDEO)La polizia individua l'uomo che - indossando una maschera di silicone - aveva rapinato un supermercato un mese fa. L'uomo era noto per rapine con modalità simili. rainews.it

Far West in pieno giorno dopo un controllo antidroga: arrestato un uomo ift.tt/rLa8iX1 x.com

A salvarla è stato un passante, allarmato dalle urla. L’aggressore è stato individuato e arrestato dopo 5 mesi di indagine: a tradirlo la carta di credito e il cellulare rubati alla vittima: https://fanpa.ge/8nQSE . - facebook.com facebook