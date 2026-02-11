Rapina una donna e scappa in monopattino poi aggredisce gli agenti | arrestato

Un uomo di 39 anni, marocchino, ha rapinato una donna lunedì sera in pieno centro. Dopo averle portato via qualcosa, è salito su un monopattino e ha tentato di scappare. La polizia lo ha intercettato e, durante il tentativo di arresto, ha opposto resistenza e aggredito gli agenti, ferendoli. Ora si trova in manette con l’accusa di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato: sono questi i reati contestati, nella serata di lunedì, ad un cittadino marocchino di 39 anni, arrestato dalla polizia di Stato in quanto avrebbe rapinato una donna, tentato la fuga a bordo di un monopattino e

