Trump gli Obama ritratti come scimmie in un video postato su Truth

Donald Trump ha pubblicato un video su Truth Social che sta facendo discutere. Nel clip, si vede l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle rappresentati come scimmie. La scena ha scatenato molte polemiche, con critiche sulle immagini e il linguaggio usato. La vicenda alimenta ancora di più il dibattito sulla comunicazione politica e i limiti della libertà di espressione.

È polemica per un video pubblicato dall' account Truth Social del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel quale si vedono, verso la fine, l'ex presidente Barack e la moglie Michelle Obama rappresentati come scimmie. Alla fine del video di circa un minuto – nel quale si parla di dispositivi di voto e frode elettorale – i volti degli Obama appaiono sui corpi di scimmie per circa 1 secondo, circondati da una foresta, mentre suona la canzone dei The Tokens 'The Lion Sleeps Tonight'. Tra i primi a reagire, l'ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e noto oppositore di Trump.

