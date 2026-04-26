Arpaise al via l’esercitazione ‘Campania Felix’

L’amministrazione comunale di Arpaise ha annunciato l’avvio dell’esercitazione “Campania Felix”, che si svolgerà in piazza M. L’evento coinvolge le forze dell’ordine e i servizi di emergenza locali e si svolge nella giornata odierna. La manifestazione prevede simulazioni e prove pratiche per testare la risposta delle autorità in caso di emergenze. La partecipazione è aperta alla cittadinanza e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione comunale di Arpaise informa e invita all’esercitazione “CAMPANIA FELIX”, Piazza M.R. Donisi dal 18 al 25 maggio 2026. In collaborazione con la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni, partecipano Docenti e Alunni dell’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini”. Durante la stessa settimana si svolgeranno attività con i volontari della Protezione Civile di Benevento, il gruppo intercomunale Apollosa-Arpaise-Ceppaloni-San Leucio del Sannio e la Croce Rossa Comitato di Benevento per testare il piano di emergenza intercomunale. La Scuola di Commissariato guidata dal Brig. Gen. Sandro Corradi, con il Battaglione Mezzi Mobili Campali, schiererà personale e mezzi per supporto logistico e operativo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arpaise, al via l’esercitazione ‘Campania Felix’ Notizie correlate Soccorso Alpino e Speleologico Campania: esercitazione sul Monte Cervati tra ricerca dispersi e recupero in grottaSimulato intervento complesso nel territorio di Monte San Giacomo: coinvolte squadre alpine e speleologiche, operazioni concluse dopo un’intera notte... Arpaise, messa in suffragio per ricordare Laura LeoneTempo di lettura: 2 minutiIeri pomeriggio, presso la Chiesa della Beata Vergine Maria e dei Santi Rocco e Sebastiano di Arpaise (Bn), si è tenuta la...