Arpaise messa in suffragio per ricordare Laura Leone

Ieri pomeriggio, nella Chiesa della Beata Vergine Maria e dei Santi, si è svolta una messa in suffragio per ricordare Laura Leone. La cerimonia è stata aperta con la partecipazione di numerosi cittadini del paese, che si sono riuniti per rendere omaggio alla donna. La funzione religiosa è durata circa due minuti e ha visto la presenza di alcuni rappresentanti della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri pomeriggio, presso la Chiesa della Beata Vergine Maria e dei Santi Rocco e Sebastiano di Arpaise (Bn), si è tenuta la Santa Messa di suffragio in memoria della giovane Laura Leone, 22 anni, studentessa, morta tragicamente il 6 marzo 2021 nell'incidente verificatosi in Via Paolo VI alla Contrada San Vito di Benevento. Alla Messa, celebrata dal parroco don Albert Mwise, hanno partecipato i familiari della giovanissima Laura e il sindaco Vincenzo Forni Rossi, oltre agli amici della vittima. " Vogliamo ricordare – ha commentato Fioravante Bosco – che Laura aveva sostenuto tutti gli esami del corso di Laurea triennale in Ingegneria civile e stava preparando la tesi; per tale motivo il 28 luglio 2021 fu conferita alla famiglia la laurea alla memoria.