Arianna Meloni sotterra la sinistra | Cantano Bella Ciao durante il dibattito

Durante un dibattito pubblico, Arianna Meloni ha commentato che il governo e la leader del partito di maggioranza hanno più volte offerto collaborazione all’opposizione negli ultimi tre anni, in particolare su questioni sociali ed etiche. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha anche osservato che alcuni partecipanti al dibattito hanno intonato la canzone “Bella Ciao”.

"Questo governo e la stessa Giorgia Meloni ha più volte teso la mano all'opposizione negli ultimi tre anni, soprattutto su temi di natura sociale ed etica. Anche quando si è trattato di scrivere leggi di grande rilievo per la sicurezza e la giustizia. Un'apertura che le opposizioni non hanno quasi mai colto, preferendo arroccarsi su posizioni ideologiche talvolta anche anacronistiche o fuori contesto", afferma Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, in un'intervista al Giornale, dicendo che, di questo, ne hanno dato "un esempio i parlamentari che si sono messi a cantare Bella ciao durante il dibattito sul decreto sicurezza".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arianna Meloni sotterra la sinistra: "Cantano Bella Ciao durante il dibattito" Notizie correlate Giustizia, vince il No e le toghe cantano "Bella ciao". Meloni: andiamo avantiVice il 'No' sfiorando il 56% dei voti, mentre il 'Sì' si ferma a poco più del 46%. Referendum, vince il No: a Napoli i magistrati brindano e cantano “Bella Ciao” (video)Si canta ‘Bella ciao‘ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo... Tutti gli aggiornamenti Governo, Arianna Meloni: Avanti fino al 2027 senza misure ‘acchiappavoti’Avanti fino all'ultimo giorno di legislatura, non faremo misure 'acchiappavoti'. L'opposizione? Canta Bella ciao e non coglie la nostra mano. Lo afferma il ... lapresse.it Arianna Meloni si espone: la verità sulle dimissioni e il caso PiantedosiLa reazione post Referendum, il caso Piantedosi e la serie di dimissioni tra esponenti del Governo: Arianna Meloni spiega tutto. newsmondo.it