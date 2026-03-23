Si canta ‘ Bella ciao ‘ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare. Tra i presenti il procutatore generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro, in prima linea nella battaglia per il No. Il procuratore Nicola Gratteri è invece nel suo ufficio, al lavoro da stamattina. Le toghe rosse esultano: cantano Bella Ciao dopo il referendum. Policastro, protagonista di una forte polemica con il ministro Nordio, è stato accolto al suo arrivo al grido di “Aldo, Aldo” ed è ora al centro dei festeggiamenti insieme con Ettore Ferrara, presidente del comitato napoletano per il No dell’Anm. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, vince il No: a Napoli i magistrati brindano e cantano “Bella Ciao” (video)

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