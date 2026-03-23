Vice il 'No' sfiorando il 56% dei voti, mentre il 'Sì' si ferma a poco più del 46%. Le urne consegnano un risultato inequivocabile: la riforma costituzionale della giustizia sulla separazione delle carriere viene bocciata dagli elettori italiani, che si recano in maggioranza ai seggi con un'affluenza del 58,9%. Un risultato che è evidente già dalle prime rilevazioni statistiche e che si va allargando consolidandosi già a metà pomeriggio. E che naturalmente viene accolto con sentimenti contrari nei comitati schierati sui fronti opposti. Applausi, cori e bandiere: a Milano come a Napoli, le toghe festeggiano. Nella sala dell'Anm del capoluogo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia, vince il No e le toghe cantano "Bella ciao". Meloni: andiamo avanti

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