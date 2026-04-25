Ebolitana torna in Serie D delirio in città | cosa c’è dietro il ritorno dopo 8 anni difficili

Dopo otto anni di assenza, la squadra locale torna a disputare il campionato di Serie D. La promozione è stata ufficializzata al termine di una stagione caratterizzata da numerosi momenti chiave e numeri importanti. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e la comunità, portando con sé un ritorno in una categoria che rappresenta un passo significativo per la squadra. La città ha celebrato con manifestazioni e momenti di festa.

Ebolitana Serie D, cosa significa davvero questo ritorno. L’ Ebolitana torna in Serie D al termine di una stagione che va ben oltre il semplice risultato sportivo. Il pareggio per 1-1 sul campo del Castelpoto ha sancito il ritorno della squadra della Piana del Sele in una categoria che mancava da otto anni, ma il significato di questo traguardo è legato soprattutto al percorso che ha riportato il club fin qui. Al rientro dalla trasferta, ad attendere la squadra c’erano circa duemila tifosi, segnale evidente di un legame mai spezzato nonostante gli anni difficili. Un’accoglienza che racconta più di qualsiasi classifica: l’Ebolitana è rimasta un punto di riferimento per il territorio anche nei momenti più complicati.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Ebolitana torna in Serie D, delirio in città: cosa c’è dietro il ritorno dopo 8 anni difficili Notizie correlate Il ritorno di Belén Rodriguez a Sanremo 2026 dopo «gli anni più difficili della mia vita»In passato, per la precisione nel 2010, all'Ariston l'argentina si era cimentata in un'esibizione canora pura duettando con Toto Cutugno nel brano... Città 30 e il ritorno del “delirio ideologico”Dopo una paura dettata dalla sentenza del Tar, la delibera della Città 30 torna a farsi strada tra le vie di Bologna. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Scheda squadra Ebolitana Calcio 1925; Calcio a 5, Feldi Eboli a caccia di riscatto: al PalaDirceu arriva Viterbo; Ebolitana, la città chiama: ingresso gratuito al Dirceu per inseguire il sogno Serie D; Calcio a 5: Catania e L84 non sbagliano, rallenta la Feldi Eboli. Calcio, Ebolitana e Santa Maria 90 minuti da batticuore: Gelbison ad Enna Calcio, Ebolitana e Santa Maria 90 minuti da batticuore: Gelbison ad EnnaPomeriggio di verdetti per il calcio campano: l’Ebolitana vede la Serie D, scontro salvezza decisivo tra Santa Maria e Angri. Tutti gli scenari ... infocilento.it Domani pomeriggio torna l'Angolo Azzurro, programma di approfondimento sull' Ebolitana calcio 1925. I nostri Giuseppe Seven Petillo e Damiano Coppola saranno in diretta dallo Stadio Dirceu con un ospite d'eccezione, il mister dei biancazzurri Egidio Piroz - facebook.com facebook