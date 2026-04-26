Arezzo torna in serie B dopo 19 anni grazie alla vittoria per 3-1 contro la Torres. La squadra ha mantenuto un vantaggio durante tutto il match, superando la squadra avversaria in una sfida combattuta fino alla fine. La vittoria ha permesso all'Arezzo di raggiungere la promozione diretta, con un margine di punti rispetto all'Ascoli, che si è piazzata subito dietro nella classifica finale.

AREZZO – L’Arezzo vince 3-1 contro la Torres e conquista la serie B dopo 19 anni di assenza e un bel testa a testa con l’Ascoli. “Un grande percorso – rimarca il sito ufficiale della Lega Serie C – durante il quale il club aretino ha collezionato 80 punti in 36 partite, che hanno condotto la squadra allenata dal tecnico Bucchi alla serie cadetta”. A segnare oggi i gol della vittoria Camillo Tavernelli, Daniele Arena e Emanuele Pattarello. Decisivo il successo per la formazione allenata da Cristian Bucchi, che torna così nella serie cadetta, da cui mancava dalla stagione 2006-2007. Festa in città per il ritorno tra i cadetti. Prima della partita dj set di Pau dei Negrita e a seguire corteo per le vie cittadine.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo torna in serie B dopo 19 anni: con il 3-1 alla Torres

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L’ #Arezzo torna in Serie B dopo ben 19 anni. Stagione di assoluto spessore, eccellente lavoro di Cristian #Bucchi. Complimenti x.com