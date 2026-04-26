Arezzo rivoluziona la viabilità | per andare in via Piave consigliato passaporto viveri e un saluto ai parenti

A partire da lunedì 27 aprile, la viabilità nel centro storico di Arezzo subirà modifiche significative, rendendo più complicato spostarsi con i mezzi tradizionali. Per raggiungere via Piave, sarà necessario portare con sé un documento di identità valido e predisporre un piano alternativo, come una mappa delle vie di uscita. La nuova disposizione impone attenzione e pianificazione per chi si muove in città in questi giorni.

Arezzo: da lunedì 27 aprile muoversi in città richiederà nervi saldi, spirito d’avventura e una buona conoscenza delle vie di fuga. Il Comune ha infatti lanciato il nuovo format urbano “Indovina dove puoi passare”, che coinvolge alcune delle strade più amate dai cittadini. Tra le prove più impegnative, spicca via Piave, dove fino al 28 aprile (8:30–18:30) sarà vietato sostare lato dispari dal civico 33 per 10 metri. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma sufficiente a scatenare drammi familiari e parcheggi creativi. Situazione più “hardcore” in via Monte Grappa, completamente chiusa al traffico tra via Isonzo e via Piave: chi entra lo fa consapevole di non poter più uscire.🔗 Leggi su Lortica.it

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