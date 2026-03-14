Zuliani risponde a Moratti | Dovevi andare in Serie B per il passaporto di Recoba Le pasticche del Babbo? Restituisci scudetto e…

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato ieri un’intervista in cui ha commentato alcune vicende legate al club. Tra le sue dichiarazioni, ha detto che Zuliani avrebbe dovuto portare la squadra in Serie B per ottenere il passaporto di Recoba. Inoltre, ha fatto riferimento alle pasticche del Babbo, chiedendo di restituire lo scudetto.

Nella giornata di ieri, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” dove ha difeso Alessandro Bastoni dai fischi che sta ricevendo ad ogni partita, lanciando anche una frecciata ai rivali della Juventus: “Tutto è stato amplificato perché si trattava di Inter-Juve e i dirigenti bianconeri, con quelle proteste, che parlano. L'articolo Zuliani risponde a Moratti: “Dovevi andare in Serie B per il passaporto di Recoba. Le pasticche del Babbo? Restituisci scudetto e.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Zuliani risponde a Moratti: “In quel campionato hai avuto 10 favori arbitrali.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati “Non lo dovevi dire”. Caterina Balivo risponde a tono all’ospite: è caosNegli ultimi giorni il dibattito attorno a una delle canzoni più celebri della musica italiana si è trasformato in un vero caso mediatico. Moratti svela: «Potevo diventare presidente del Napoli. Scudetto? L’Inter deve correre di più!»Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per l’Inter: Deco ha incontrato l’agente del difensore! Lo scenario Mercato Milan, Allegri a pranzo con...