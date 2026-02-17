Poste Italiane | il passaporto ora si richiede anche in 31 uffici della provincia di Arezzo

Poste Italiane ha inaugurato il servizio di rilascio del passaporto in 31 uffici della provincia di Arezzo, principalmente nei piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti. Questa novità permette ai cittadini di ottenere il documento senza dover raggiungere le grandi città. Polcri spiega che così si riducono gli spostamenti e si rende il servizio più accessibile. In molti di questi uffici, i residenti potranno prenotare e completare la richiesta direttamente sul posto.

Attivo il servizio in 31 uffici Polis sotto i 15mila abitanti. Polcri: “Più vicino ai cittadini, meno spostamenti”. Lombardi: “Un ampliamento dell’offerta che rafforza la relazione con il cliente” Anche in provincia di Arezzo il passaporto si può richiedere direttamente all’ufficio postale. Poste Italiane ha infatti attivato il servizio in 31 uffici aderenti al progetto Polis, l’iniziativa che punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei circa 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Con l’estensione aretina, salgono a 5.115 gli uffici postali abilitati in tutta Italia: 4. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Poste Italiane: il passaporto ora si richiede anche in 31 uffici della provincia di Arezzo Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di BariDa oggi, in provincia di Bari, si può chiedere o rinnovare il passaporto anche alle Poste. Poste italiane: al via l’appuntamento telefonico anche negli uffici postali della provincia di ArezzoDa oggi anche negli uffici postali della provincia di Arezzo è possibile prenotare l’appuntamento telefonicamente, ottimizzando i tempi di attesa e migliorando l’efficienza del servizio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Passaporti: il servizio di rilascio e rinnovo attivo in 275 uffici postali della provincia di Torino; Rilascio del passaporto, da oggi è possibile presentare la richiesta presso gli uffici postali; Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di Bari; Passaporto. Cresce a 5100 uffici la rete di Poste Italiane abilitata al rilascio. Poste Italiane expands its passport issuing and renewal service to over 5.100 offices: the procedureIl progetto Polis di Poste Italiane ha registrato quasi 160mila richieste di rilascio e rinnovo del passaporto, con un record di 921 passaporti rilasciati in un solo giorno ... firstonline.info Rilascio e rinnovo passaporto: Poste amplia il servizioIl progetto Polis di Poste Italiane ha registrato quasi 160mila richieste di rilascio e rinnovo del passaporto, con un record di 921 passaporti rilasciati in un solo giorno ... firstonline.info Il Tribunale di Roma, con la sentenza dell'11 febbraio, ha obbligato Poste Italiane a consegnare ad un suo ex dipendente le timbrature relative all’intero periodo di lavoro prestato e l’ha condannata a risarcire le spese legali. Secondo la sentenza, Poste non h facebook I consulenti mobili di Poste Italiane offrono consulenza finanziaria essenziale per i cittadini e per il tessuto imprenditoriale anche nei Comuni più piccoli. Andremo nelle Marche per raccontare la storia di Chiara, che segue 11 uffici postali tra Jesi e altri centri de x.com