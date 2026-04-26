Arezzo promosso in serie B il giro sul bus scoperto

L'Arezzo ha ottenuto la promozione in serie B dopo aver battuto la Torres per 3-1, conquistando così la vittoria finale e il ritorno nella categoria superiore dopo 19 anni. La squadra ha festeggiato la qualificazione con un giro sul bus scoperto, mentre il risultato ha concluso una stagione caratterizzata da un acceso confronto con l'Ascoli. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio.

L'Arezzo vince 3-1 contro la Torres e conquista la serie B dopo 19 anni di assenza e un bel testa a testa con l'Ascoli. Scoppia la festa: il giro sull'autobus scoperto (video Cristini).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo promosso in serie B, il giro sul bus scoperto Notizie correlate Sul bus con abbonamento falso viene scoperto e picchia il controllore a pugni in facciaUn controllore di biglietti aggredito da un passeggero sulla linea bus 08-Uc dell'Air. Benevento, giro in città sul bus celebrativo: definito il percorsoTempo di lettura: 3 minutiIl Benevento Calcio è lieto di comunicare che, al termine della gara in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Arezzo in Serie B contro la Torres se: le combinazioni e cosa prevede il regolamento di Serie C; FOTOGALLERY / 25 aprile 2004 / Arezzo promosso in serie B; Ascoli o Arezzo, chi va in Serie B a pari punti? Differenza reti, scontri diretti, cosa dice il regolamento della Serie C; Picchio e amaranto da Oscar, 80 punti possono non bastare: se finiscono pari sarà promosso l'Arezzo per i gol negli scontri diretti. Arezzo promosso in Serie B dopo 19 anni | È la terza squadra dopo Vicenza e Benevento (26 aprile 2026)Arezzo promosso in Serie B dopo 19 anni: i granata si mettono alle spalle le annata difficilissima tornando in cadetteria (26 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Arezzo promosso in serie B, il giro sul bus scopertoL'Arezzo vince 3-1 contro la Torres e conquista la serie B dopo 19 anni di assenza e un bel testa a testa con l'Ascoli. Scoppia la festa: il giro ... lanazione.it Arezzo-Torres 3-1 L'Arezzo di Christian Bucchi approfitta della contemporanea sconfitta dell'Ascoli a Campobasso e viene promosso in Serie B. #allenaremania #arezzo #Bucchi #seriec - facebook.com facebook Calcio: Arezzo promosso in serie B, erano già stati promossi Vicenza e Benevento x.com