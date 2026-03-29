Sul bus con abbonamento falso viene scoperto e picchia il controllore a pugni in faccia

Un passeggero a bordo di un autobus della linea 08-Uc è stato scoperto con un abbonamento falso e ha aggredito il controllore con pugni in faccia. L’incidente si è verificato durante un controllo a bordo del mezzo, portando alla denuncia dell’uomo da parte del personale dell’azienda di trasporti. Nessuna altra informazione sulle conseguenze dell’aggressione o sull’identità dei coinvolti è stata resa nota.