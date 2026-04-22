Benevento giro in città sul bus celebrativo | definito il percorso

Domenica 26 aprile 2026, alle ore 18:00, si svolgerà una partita allo Stadio Ciro Vigorito tra Benevento Calcio e Audace Cerignola. Al termine dell'incontro, è prevista la prima sfilata ufficiale della squadra per le vie della città. Il Benevento Calcio ha comunicato il percorso del giro celebrativo, che seguirà un tragitto stabilito durante l'evento. La manifestazione coinvolgerà i giocatori e i tifosi presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Benevento Calcio è lieto di comunicare che, al termine della gara in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 presso lo Stadio Ciro Vigorito contro l’Audace Cerignola, si terrà la prima sfilata ufficiale della squadra per le strade della città. Un evento fortemente voluto dalla società, pensato per condividere con l’intera comunità giallorossa un traguardo importante, atteso e meritato, che segna il ritorno verso palcoscenici più consoni alla storia e alle ambizioni del Club. Per l’occasione, squadra ed allenatore percorreranno le vie cittadine a bordo di un pullman scoperto brandizzato, attraversando i principali quartieri di Benevento per abbracciare simbolicamente tutta la città.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, giro in città sul bus celebrativo: definito il percorso Notizie correlate Trasporti, PSI Benevento e ‘Città Aperta’: “Solidarietà ai lavoratori della Trotta Bus raggiunti. Grave ed inammissibile la reazione dell’azienda”Tempo di lettura: 2 minutiIl Partito Socialista della città di Benevento, con i Consiglieri Comunali Miceli e Perifano, manifesta la propria... Amministrative, il centrodestra si compatta: definito il candidato sindaco a BeneventoTempo di lettura: 2 minutiIl centrodestra prova a fare quello che negli ultimi anni gli è riuscito a fasi alterne: stare insieme. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Benevento si prepara la festa; Benevento verso la B, ma il Cerignola prova a guastare la festa; BENEVENTO DOMANI SI PRESENTA: I GIOVANI PORTANO IN CONSIGLIO IL WELFARE CHE MANCA. Benevento in serie B, lo speciale gratuito de Il Mattino in edicola mercoledì 29 aprileIl Mattino celebra la promozione del Benevento in serie B: mercoledì 29 aprile in edicola un inserto di 12 pagine gratuito allegato al giornale, con foto speciali della festa ... ilmattino.it Benevento in serie B, intervista a Clemente Mastella: «Per la città grande momento di crescita corale»Dopo tre anni, il Benevento calcio torna in serie B. Una festa per la città ed anche per il suo sindaco, Clemente Mastella, che parla di riscatto sportivo/sociale e di un ... ilmattino.it Asia Benevento - facebook.com facebook