Arezzo incidente in via Cimabue e auto in fiamme a Loro Ciuffenna | due interventi dei soccorsi

Interventi dei soccorritori nel territorio aretino tra incidente stradale e incendio di un’auto. Il primo episodio si è verificato ad Arezzo, in via Cimabue, dove alle 13:53 è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est per un incidente che ha coinvolto un’auto. Sul posto sono intervenuti l’ auto infermieristica di Arezzo, un mezzo della Misericordia di Arezzo, la polizia municipale di Arezzo e i vigili del fuoco. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 72 anni, soccorsa dal personale sanitario e trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per gli accertamenti del caso. Un secondo intervento ha visto impegnati i vigili del fuoco di Arezzo, con una squadra del distaccamento di Montevarchi, nel comune di Loro Ciuffenna, in via Giuseppe Verdi, per l’ incendio di un’auto. 🔗 Leggi su Lortica.it

