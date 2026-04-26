Arezzo l’euforia per la Serie B | 8.000 tifosi accendono il Comunale

A circa ottomila spettatori hanno riempito il Comunale di Arezzo per la partita contro la Torres. La vittoria di questa sfida permette alla squadra di salire in Serie B dopo vent’anni di attesa. La partita si è svolta con grande entusiasmo tra i tifosi presenti, che hanno seguito con passione l’intero incontro. La promozione è arrivata al termine di una gara che ha coinvolto molte persone nel rinnovato entusiasmo per la squadra.

? Cosa sapere Otto mila spettatori al Comunale di Arezzo per la sfida contro la Torres.. La vittoria garantisce l'Arezzo in Serie B dopo vent'anni di attesa.. Otto mila spettatori hanno invaso il Comunale di Arezzo questa domenica 26 aprile 2026, mentre la città intera respira l’aria di una promozione in Serie B che manca da vent’anni. Il clima che si respira tra i vicoli del centro e nei bar che affacciano sul campo è elettrico. Non è solo una partita della 38ª giornata di campionato; è il momento decisivo per la squadra guidata da Cristian Bucchi, che punta alla quinta scalata nel massimo onore del calcio professionistico dopo due decenni di attesa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, l’euforia per la Serie B: 8.000 tifosi accendono il Comunale Notizie correlate Derby Arezzo-Perugia: 6.000 spettatori e divieto ai tifosiLa sfida per la domenica 15 marzo 2026 vede l’Arezzo in campo contro il Perugia nello Stadio Comunale, con una corsa ai biglietti che sta già... Leggi anche: Anche i tifosi sognano la risalita in serie a. Il Dall’Ara supera quota 27.000 Panoramica sull’argomento Si parla di: Bucchi prepara l’undici anti-Torres. Cianci verso il forfait, tocca a Ravasio. VIDEO | Siamo qui per te, devi vincere. Marea di bandiere amaranto accoglie l'Arezzo, l'arrivo della squadraGiornata di grandi emozioni allo stadio Città di Arezzo dove, alle 14.30 in punto, si disputerà la partita contro la Torres. Un match cruciale per gli undici di mister Bucchi che oggi potrebbero trova ... arezzonotizie.it Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'ArezzoArezzo, 25 aprile 2026 – Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'Arezzo, nella ripresa raddoppiano le ospiti su punizione. Termina 0-2 la partita con il Lumezzane. Per la decima giornata di ca ... lanazione.it