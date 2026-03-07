Anche i tifosi sognano la risalita in serie a Il Dall’Ara supera quota 27.000

I tifosi di una squadra di calcio sperano nella promozione in Serie A, mentre il Dall’Ara ha superato i 27.000 spettatori. L’allenatore Italiano confida nella risalita in classifica, e il pubblico bolognese ha già acquistato circa 27.000 biglietti per la partita contro il Verona, che è in fondo alla classifica, con circa 500 tifosi ospiti presenti nello stadio.

Ci crede Italiano, alla risalita in classifica. Ci crede pure il pubblico bolognese: a ieri, la prevendita ha fatto segnare quota 27mila presenti per la sfida con il fanalino di coda Verona, dei quali solo 500 presenti nel settore ospiti. Considerato che il tutto esaurito è stato toccato con Napoli e Juventus intorno a quota 33mila, non è per niente male. I presenti al Dall’Ara erano stati 24mila con il Parma, 17mila con la Lazio, 23mila con l’Udinese e 20mila con il Brann. I numeri tornano a salire, la striscia di 3 vittorie di fila in serie A e di 5 considerando l’Europa stanno rianimando la fiducia del pubblico, che a lungo ha trascinato la squadra che ora prova a trascinarlo al ritorno al Dall’Ara in vista della cavalcata finale della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

