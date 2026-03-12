Derby Arezzo-Perugia | 6.000 spettatori e divieto ai tifosi

Domenica 15 marzo 2026 si gioca il derby tra Arezzo e Perugia allo Stadio Comunale, con circa 6.000 spettatori previsti. La vendita dei biglietti sta terminando nelle curve, mentre è stato disposto il divieto di accesso ai tifosi ospiti. La partita attirerà l’attenzione degli appassionati delle due squadre, che seguono con interesse l’evento.

La sfida per la domenica 15 marzo 2026 vede l’Arezzo in campo contro il Perugia nello Stadio Comunale, con una corsa ai biglietti che sta già esaurendo i posti nelle curve. Mentre la prevendita registra un andamento positivo verso gli obiettivi prefissati, l’Osservatorio ha emesso un divieto totale alla trasferta per i sostenitori ospiti provenienti dalla provincia di Perugia. Il target è raggiungere quota 6.000 spettatori partendo da una base di abbonati pari a 1.966 unità, cercando di superare l’afflusso registrato nella partita contro il Ravenna. La situazione meteorologica prevede condizioni avverse con piogge e temporali previsti per mercoledì 11 marzo, ma la domanda per i tagliandi rimane alta nonostante le incertezze climatiche e le restrizioni imposte agli ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

