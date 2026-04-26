Arezzo in delirio La città esplode | il video dell’entusiasmo amaranto

Arezzo si anima con un entusiasmo travolgente dopo la promozione in Serie B della squadra locale. Centinaia di tifosi si sono radunati sugli spalti e nelle strade, esibendo bandiere e cori, mentre alcuni hanno abbracciato amici e condiviso lacrime di gioia. La città si è riempita di colori amaranto, e il video mostra l’energia di questa celebrazione, durata diverse ore, che coinvolge cittadini di tutte le età.

Arezzo invasa dalle Vespe: tre giorni a tutto gas tra giro, mangiate e amarcord! Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la tastiera!” Oh citti, alla Buca un se dorme più! Tra tremolii e motori, Pierluigi s’è svegliato prima del gallo. Dallo stadio alle piazze, l’abbraccio dei tifosi racconta un pomeriggio di gioia e orgoglio amaranto dopo anni di attesa Un’esplosione di gioia, cori e colori amaranto accompagna il ritorno dell’Arezzo in Serie B. Nel video, tutta l’energia dei tifosi: dagli spalti alle strade della città, tra bandiere, abbracci e lacrime di felicità, prende vita una festa collettiva attesa da oltre vent’anni.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo in delirio. La città esplode: il video dell’entusiasmo amaranto Notizie correlate Leggi anche: Arezzo si accende: la città diventa amaranto, tra passione e memoria Di un colore solo è la città: «coloriamo Arezzo di bandiere amaranto!»Arezzo, 20 aprile 2026 – Di un colore solo è la città: «coloriamo Arezzo di bandiere amaranto!» In vista della partita più importante degli ultimi 20... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Arezzo torna in Serie B, delirio totale: esplode la festa dallo Stadio alla città; Una serata straordinaria alla Borsa Merci di Arezzo; Arezzo in festa: l’abbraccio della città ai protagonisti della promozione; Dallo stadio alla città: in migliaia in via Roma e via Crispi, un’onda amaranto travolge Arezzo. «Fondazione Guido d’Arezzo: un delirio amministrativo attende il nuovo Direttore»Arezzo, 1 aprile 2026 – «Fondazione Guido d’Arezzo: un delirio amministrativo attende il nuovo Direttore. Oggi scade l’ultima chiamata per la riforma del Terzo Settore», la nota di la nota di ... lanazione.it La S.S. Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni grazie alla vittoria per 3-1 contro la Torres. Grande festa al triplice fischio, lo stadio pieno e l'invasione di campo dei tifosi. Arrivano anche le congratulazioni del presidente di ACF Arezzo, Massimo Anselmi, e del pr - facebook.com facebook #Cutolo (ds #Arezzo): “Serie B traguardo stupendo, figlio di tanti sacrifici. Sono felice come un bambino” x.com