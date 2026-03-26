Arezzo si colora di amaranto, coinvolgendo la città in un’atmosfera di entusiasmo e ricordo. La passione per la squadra si manifesta non solo negli impianti sportivi, ma anche nelle strade, nelle attività commerciali e nelle vetrine. Questo fermento si traduce in un'adesione collettiva che va oltre il semplice evento sportivo, creando un senso di appartenenza diffuso tra i cittadini.

C’è qualcosa che sta succedendo ad Arezzo. Non è solo calcio, non è solo una squadra. È un battito collettivo, è un orgoglio che esce dagli stadi e invade le strade, le botteghe, le vetrine. È il Premio Vetrine Amaranto 2026, ed è già amore puro. Presentato lo scorso 17 marzo, il concorso lanciato da Orgoglio Amaranto ha acceso la fantasia e il cuore dei commercianti: bandiere, sciarpe, cimeli. ma soprattutto anima. Perché qui non si parla di decorazioni qualsiasi, ma di dichiarazioni d’amore alla S.S. Arezzo. E tra tutte, una vetrina ha già fatto parlare: quella dell’Occhialaio in Corso Italia. Non una semplice installazione, ma un colpo al cuore. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo si accende: la città diventa amaranto, tra passione e memoria

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