Arezzo si prepara a decorare le strade con bandiere di colore amaranto, invitando la comunità a partecipare a questa iniziativa. L'evento, previsto per il 20 aprile 2026, coinvolge cittadini e associazioni locali che intendono rendere visibile il loro sostegno attraverso l'uso di queste bandiere. Nessuno è tenuto a seguire regole specifiche, ma tutti sono invitati a contribuire a questa manifestazione di appartenenza e solidarietà.

Arezzo, 20 aprile 2026 – In vista della partita più importante degli ultimi 20 anni O rgoglio Amaranto i nvita tutti i tifosi e l'intera popolazione a colorare città e dintorni prima del grande evento e caricare il più possibile l'ambiente: issare al vento le bandiere dell'Arezzo, fuori da balconi, terrazzi, finestre e portoni. Creare un colpo d'occhio che ricordi a tutti, passando per le strade del centro o fuori porta, che domenica è in programma una delle partite più importanti della storia recente del Cavallino. Le bandiere sono ancora disponibili presso la sede di Orgoglio Amaranto in curva sud, che aprirà in via eccezionale martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile dalle 17.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di un colore solo è la città: «coloriamo Arezzo di bandiere amaranto!»

La Bandiera dei tre Colori - Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale

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