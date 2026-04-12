Meno due! L’Arezzo piega il Livorno e sogna ancora

L’Arezzo ha battuto il Livorno in una partita decisiva, portandosi a due punti dalla vetta. La squadra ha affrontato il match con determinazione, mentre il pubblico al Comunale ha sostenuto i giocatori con cori e applausi. La gara si è conclusa con la vittoria dell’Arezzo, che ora mantiene la speranza di raggiungere la prima posizione in classifica.

MENO DUE. Due battaglie. Due finali. E un Arezzo che entra in campo con il sangue agli occhi. Il Comunale spinge, canta, trascina. E la squadra risponde subito: Tavernelli e Ionita duettano come se si cercassero da sempre. Primo squillo, Seghetti salva. ma è solo questione di secondi. 4’ minuto. Mischia. Rimpalli. Caos totale. Poi lui. Ionita. Zampata. Palla dentro. GOOOOOOL!!! Esplode tutto. Curva in delirio. Paura? Sparita. Gli amaranto sono indemoniati. Pressano, mordono, non lasciano respirare il Livorno. Cianci viene buttato giù, strattonato, cinturato. ma per l’arbitro è sempre tutto ok. Dalla curva piovono fischi, ma la squadra non si distrae.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Meno due! L’Arezzo piega il Livorno e sogna ancora Arezzo piega Cascia 3-1, vittoria pesantissima per il Club ArezzoArezzo, 16 febbraio 2026 – Arezzo piega Cascia 3-1, il risultato 15^ Giornata Serie B Club Arezzo. Serie C | Ancora uno stop per i tifosi del Livorno, vietata la trasferta di ArezzoArezzo-Livorno, gara valevole per la 36esima giornata del girone B di serie C e in programma domenica 12 aprile alle 17.