L’Arezzo ha conquistato la promozione in Serie B dopo aver vinto contro la Torres, portando a termine una stagione che ha visto la squadra ottenere la qualificazione. La partita si è giocata il 26 aprile 2026, e questa vittoria ha permesso alla squadra di tornare tra i cadetti dopo vent’anni, l’ultima volta nella stagione 200607. La squadra ha visto tra i protagonisti il tecnico Cristian Bucchi e i suoi giocatori.

Arezzo, 26 aprile 2026 – L’Arezzo è in Serie B. Vent’anni dopo, Cristian Bucchi e i suoi alfieri riportano il Cavallino tra i cadetti: l’ultima volta era stata nella stagione 200607. Un risultato straordinario che arriva dopo una cavalcata eccezionale, con la ciliegina sulla torta del successo odierno per 2-1 contro la Torres, maturato grazie ai gol di Tavernelli, Arena e Pattarello. E del resto non poteva che finire così, con lo stadio gremito ed una città vestita a festa per il ritorno nel calcio che conta. La squadra di Bucchi doveva vincere per non avere sorprese e così ha fatto, conquistando quel successo che le consente di concludere la stagione regolare davanti a tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, è fatta: la B è tua! Gli amaranto battono la Torres e conquistano la promozione

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